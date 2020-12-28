كييف، 28 ديسمبر، أذرتاج قالت احصاء اوكرانيا إن حجم التبادل التجاري بين اوكرانيا وأذربيجان خلال فترة يناير – نوفمبر العام الحالي بلغ 701 مليون دولار. واوضحت أن أذربيجان صدرت الى اوكرانيا خلال الفترة المذكورة المنتجات بقيمة 5ر320 مليون دولار فيما استوردت من اوكرانيا المنتجات بقيمة 5ر380 مليون دولار. يذكر أن اوكرانيا ثاني بلدان فضاء الاتحاد السوفييتي البائد من حيث التبادل التجاري وذلك بعد روسيا. وكان حجم التبادل التجاري بين الطرفين خلال العام المنصرم 808 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : إحصاء اوكرانيا تكشف عن حجم التبادل التجاري مع أذربيجان خلال العام الجاري

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده