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    اطلاق بث اذاعة الراديو والتلفزيون قريبا في الاراضي المحررة من الاحتلال

    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:١١]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    تعيد وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا مع الاتحاد الانتاجي "اذاعة الراديو والتلفزيون والاتصالات الفضائية بناء اذاعة الراديو والتلفزيون في الاراضي المحررة من الاحتلال.

    قالت الوزارة في بيان إن متخصصي الوزارة يعملون حاليا في قصبة هادروت بمحافظة خوجاوند ومدينة شوشا من اجل استعادة خدمات اذاعة الراديو والتلفزيون خلال مدة قريبة على الاراضي المحررة من الاحتلال.

    يذكر أن المبنى الفني لمحطة اذاعة الراديو والتلفزيون الموجودة الواقعة في مدينة شوشا وقصبة هادروت لمحافظة خوجاوند والاجهزة بها دمر تماما من قبل الارمن وبعضها سرقت بتفكيكها واصبحت غير صالحة للاستخدام.

    وبعد استكمال الاعمال المنفذة وتأمين محطتي شوشا وهادروت لاذاعة الراديو والتلفزيون بالطاقة الكهربائية تشغل البث الحي.

    ويشمل البث الحي لجميع القنوات المتلفزة للبلد والقناة الاجنبية الواحدة وكذلك برامج الراديو من محطتي هادروت وشوشا لاذاعة الراديو والتلفزيون على محافظات خوجاوند وجبرائيل وفضولي وزنكيلان وقبادلي وخوجالي وأغدام ومدينتي شوشا وخانكندي وكذلك المناطق المجاورة لها.

     

     

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    اطلاق بث اذاعة الراديو والتلفزيون قريبا في الاراضي المحررة من الاحتلال