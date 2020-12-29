أذربيجان: تسجيل 772 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و3048 حالة شفاء ووفاة 39 شخصا
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٣٠]
باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج
سجلت اصابة 772 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 3048 مصاب هذا المرض وتوفي 39 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 215 ألف و483 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 172 ألف و19 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 2538 مريض ويستمر علاج 40926 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و163 ألف و64 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9502 فحص طبي.
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