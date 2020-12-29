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    صبائل يفسخ عقود 3 لاعبين

    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٦]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    أطلق نادي صبائل باكو لكرة القدم إصلاحات في تشكيلة النادي عقب اعلان الفترة الشتوية.

    أفادت أذرتاج أن صبائل قد فسخ عقود 3 لاعبين. واعاد النادي اولا المدافع أقجابيكوف المعار من صباح باكو لمدة سنة واحدة مطلع الموسم حيث أن اللاعب البالغ 20 سنة من عمره اصيب في البداية ثم بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولم يصدم للتنافس.

    كما فارق النادي قايالي المنتقل من كشلة باكو بسبب عدم اعتماد المدير الفني عليه.

    وغادر النادي صادقوف القادم من غابالا بنفس السبب.

     

     

    AZERTAG.AZ :صبائل يفسخ عقود 3 لاعبين
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