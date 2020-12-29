مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٠١:٣٦]
باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج
جرت في 28 ديسمبر مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والتركي مولود جاويش أوغلو.
قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزيرين بحثا سير تنفيذ البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر والاوضاع الراهنة في المنطقة.
كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول سائر المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٣]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٣]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٦]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤٤]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٢٨]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤٠]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٩]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٨]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٨]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٣٠]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٧:١٣]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٥٤]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٥]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٩]
٢٧.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٤]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٣]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:١٩]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٧]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٨]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك