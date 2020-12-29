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    الاستاذ رجبوف يتأهل لربع النهائي في بطولة جولة الأبطال للشطرنج السريع

    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٠٢:٠٥‎]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    اتضحت اسماء مشاركين متأهلين لمرحلة ربع النهائي في بطولة ايرثينقس ماسترس المنظمة عبر الانترنت ضمن بطولة جولة الابطال للشطرنج السريع.

    أفادت أذرتاج أن الاستاذ الأذربيجاني تيمور رجبوف تعادل في الجولتين الاخيرتين مع الفرنسي لاغراف والهندي بينتالا ليحتل المركز الخامس برصيد 6 نقاط خلال الجولات الـ11 مما أهله لمرحلة ربع النهائي.

    واستقر الاستاذ النرويجي كارلسون البطل العالمي الحالي بالمركز الاول برصيد 5ر6 نقاط.

    صندوق الجائزة للبطولة المستمر الى 3 يناير 200 الف دولار.

     

    AZERTAG.AZ :الاستاذ رجبوف يتأهل لربع النهائي في بطولة جولة الأبطال للشطرنج السريع
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