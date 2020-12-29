الاستاذ رجبوف يتأهل لربع النهائي في بطولة جولة الأبطال للشطرنج السريع
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٠٢:٠٥]
باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج
اتضحت اسماء مشاركين متأهلين لمرحلة ربع النهائي في بطولة ايرثينقس ماسترس المنظمة عبر الانترنت ضمن بطولة جولة الابطال للشطرنج السريع.
أفادت أذرتاج أن الاستاذ الأذربيجاني تيمور رجبوف تعادل في الجولتين الاخيرتين مع الفرنسي لاغراف والهندي بينتالا ليحتل المركز الخامس برصيد 6 نقاط خلال الجولات الـ11 مما أهله لمرحلة ربع النهائي.
واستقر الاستاذ النرويجي كارلسون البطل العالمي الحالي بالمركز الاول برصيد 5ر6 نقاط.
صندوق الجائزة للبطولة المستمر الى 3 يناير 200 الف دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٣٤]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٥٦]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٥]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٣]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٦]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤٤]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٢٨]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤٠]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٩]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٨]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٨]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٣٠]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٧:١٣]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٥٤]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٥]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٩]
٢٧.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٤]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٣]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:١٩]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٧]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٨]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك