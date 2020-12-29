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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية نوسوس المحررة في محافظة جبرائيل (فيديو)

    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية نوسوس المحررة في محافظة جبرائيل من وطأة الاحتلال الارميني.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16092341315386120497.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية نوسوس المحررة في محافظة جبرائيل (فيديو)
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