وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية نوسوس المحررة في محافظة جبرائيل (فيديو)

باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية نوسوس المحررة في محافظة جبرائيل من وطأة الاحتلال الارميني.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16092341315386120497.mp4