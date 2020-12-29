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    سياسة


    تبني ميزانية الدولة لعام 2021

    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    تبنى المجلس الوطني في جلسته العامة مشروع القانون "حول ميزانية الدولة لعام 2021".

    افادت وكالة اذرتاج انه يتوقع حجم ايرادات ميزانية الدولة 25.4 مليار مانات مقابل نفقات 28.5 مليار مانات.

    AZERTAG.AZ :تبني ميزانية الدولة لعام 2021
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