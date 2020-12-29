تبني ميزانية الدولة لعام 2021
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]
باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج
تبنى المجلس الوطني في جلسته العامة مشروع القانون "حول ميزانية الدولة لعام 2021".
افادت وكالة اذرتاج انه يتوقع حجم ايرادات ميزانية الدولة 25.4 مليار مانات مقابل نفقات 28.5 مليار مانات.
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