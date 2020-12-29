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    تركيا تعرب عن احتجاجها على هجوم ميليشيات ارمينية على الجيش الاذربيجاني في "قره باغ"

    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٣]

    أنقرة، 29 ديسمبر، أذرتاج

    قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الاثنين، إن الهجمات الأرمينية ضد القوات الأذربيجانية في إقليم "قره باغ" انتهاك واضح لاتفاق 10 نوفمبر لوقف إطلاق النار.

    جاء ذلك في معرض رده خطياً على سؤال حول "هجوم مجموعة أرمينية على الجيش الأذربيجاني في مدينة خوجاوند الأذربيجانية"، الأحد.

    وأفاد أقصوي بأن "الهجمات التي نفذتها العناصر الأرمينية، التي ترفض الانسحاب ورمي السلاح، في قره باغ، انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الثلاثي".

    وأشار إلى الخسائر البشرية في الجنود والمدنيين الأذربيجانيين، التي وقعت نتيجة هجمات العناصر المسلحة الأرمينية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، و8 و11 و27 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

    وأوضح أن "المسؤولية الرئيسية عن انسحاب جميع العناصر الأرمينية المسلحة والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار تقع على عاتق أرمينيا".

    وطالب أقصوي أرمينيا بأن تقبل الحقائق وتفي بالالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاق الثلاثي (أذربيجان-أرمينيا-روسيا).

    والاثنين أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية استشهاد أحد جنودها وإصابة آخر بجروح، جراء اشتباكات اندلعت في "قره باغ".

    وأفادت الوزارة في بيان أن مجموعة مكونة من 6 أشخاص أرمينيين، هاجموا جنوداً أذربيجانيين في خوجاوند، مشيرة إلى احتمال أن تكون مجموعة مسلحة غير قانونية أو من القوات المسلحة الأرمينية التي ينبغي لها مغادرة المنطقة.

    AZERTAG.AZ :تركيا تعرب عن احتجاجها على هجوم ميليشيات ارمينية على الجيش الاذربيجاني في "قره باغ"
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