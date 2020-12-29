ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي من أذربيجان

باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان 12 مليارا و278.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 11 شهرا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان مبيعات الغاز في الخارج بلغت مليارين و178.3 مليون دولار.

يذكر ان البلاد صدر 10 مليارات و464.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت قيمتها مليارين و78.6 مليون دولار.