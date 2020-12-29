أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 431.7 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر

باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 431.7 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 271.6 مليون دولار خلال الشهر الماضي.