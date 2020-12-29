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    أذربيجان: تسجيل 1101 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4209 حالة شفاء ووفاة 37 شخصا

    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 1101 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 4209 مصاب هذا المرض وتوفي 37 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 216 ألف و584 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 176 ألف و228 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2575 مريض ويستمر علاج 37781 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و174 ألف و343 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 11279 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1101 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4209 حالة شفاء ووفاة 37 شخصا
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    أذربيجان: تسجيل 1101 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4209 حالة شفاء ووفاة 37 شخصا