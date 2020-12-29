مولود تشاووش أوغلو: رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين قد يجتمعان في تركيا في العام المقبل

موسكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

حضر وزيرا الخارجية الروسي والتركي سيرغي لافروف ومولود تشاووش أوغلو الاجتماع الثامن لمجموعة التخطيط الاستراتيجي الروسية التركية المشتركة في سوتشي.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزيرين ألقيا كلمتين في بداية الاجتماع.

وأشار سيرغي لافروف إلى أن الطرفين سيجريان محادثات حول مجموعة واسعة من المسائل لعرضها على الاجتماع القادم لمجلس التعاون رفيع المستوى. وقال إنه على الرغم من الوباء، كان رئيسا روسيا وتركيا على اتصال وثيق خلال هذا العام. وكان ذلك مرتبطا بجدول الأعمال الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية.

بدوره أشار مولود تشاووش أوغلو إلى أن اجتماعًا بين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين قد يعقد في تركيا في العام المقبل وقال إنه سيناقش المسائل التحضيرية لهذا الاجتماع مع نظيره الروسي.

وأعرب الوزير عن ارتياحه لحوار أنقرة الوثيق مع موسكو والتعاون النشط في التجارة والثقافة والسياحة والطاقة. كما ذكر أن الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وروسيا سيصادف في العام المقبل.

تتكون موضوعات اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي تقليديا من شؤون الساعة للتعاون الثنائي والمسائل الإقليمية.

ومن المتوقع أن يولي الاجتماع هذه المرة اهتماما خاصا بتنفيذ البيان الثلاثي لقادة أذربيجان وروسيا وأرمينيا والمساعدات الإنسانية.