تركيا والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية التجارة الحرة
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٩]
أنقرة، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
وقعت تركيا وبريطانيا اليوم في 29 ديسمبر اتفاقا للتجارة الحرة.
افادت وكالة أذرتاج انه ألقت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان ووزيرة التجارة في المملكة المتحدة ليز تروس كلمة في المؤتمر المنعقد عبر الاتصال المرئي بين أنقرة ولندن.
تم التوقيع على المذكرة التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 من قبل وزيرة التجارة التركي روهسار بيكان.
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