غابالا يعلن خطة المعسكر الشتوي

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

اعلن نادي غابالا لكرة القدم عن خطة المعسكر الشتوي.

قال النادي في بيان إنه يطلق الاستعدادات في 5 يناير وينظم المعسكر في باكو.

ويتنافس غابالا ضمن المعسكر الشتوي وديا مع نفطجي باكو في 10 يناير ومع سومغايت بعد 4 أيام.

يذكر أن الفاصلة الشتوية في دوري الممتاز الأذربيجاني تختتم في 21 يناير. ويلتقي "الحمر السود" بالذهاب زيرة باكو ضمن الجولة الـ14.