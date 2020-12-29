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    غابالا يعلن خطة المعسكر الشتوي

    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٥‎]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    اعلن نادي غابالا لكرة القدم عن خطة المعسكر الشتوي.

    قال النادي في بيان إنه يطلق الاستعدادات في 5 يناير وينظم المعسكر في باكو.

    ويتنافس غابالا ضمن المعسكر الشتوي وديا مع نفطجي باكو في 10 يناير ومع سومغايت بعد 4 أيام.

    يذكر أن الفاصلة الشتوية في دوري الممتاز الأذربيجاني تختتم في 21 يناير. ويلتقي "الحمر السود" بالذهاب زيرة باكو ضمن الجولة الـ14.

    AZERTAG.AZ :غابالا يعلن خطة المعسكر الشتوي
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