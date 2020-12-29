غابالا يعلن خطة المعسكر الشتوي
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٥]
باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج
اعلن نادي غابالا لكرة القدم عن خطة المعسكر الشتوي.
قال النادي في بيان إنه يطلق الاستعدادات في 5 يناير وينظم المعسكر في باكو.
ويتنافس غابالا ضمن المعسكر الشتوي وديا مع نفطجي باكو في 10 يناير ومع سومغايت بعد 4 أيام.
يذكر أن الفاصلة الشتوية في دوري الممتاز الأذربيجاني تختتم في 21 يناير. ويلتقي "الحمر السود" بالذهاب زيرة باكو ضمن الجولة الـ14.
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