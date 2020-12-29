مكالمة هاتفية بين رئيسي وزراء اذربيجان وروسيا

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

جرت في 29 ديسمبر مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف ورئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين.

افادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اعربا خلال المكالمة الهاتفية عن ارتياحهما من مستوى العلاقات التجارية الاقتصادية بين اذربيجان وروسيا.

كما تم التأكيد على اهمية تكثيف الاعمال في اطار اللجنة الاقتصادية الحكومية الاذربيجانية الروسية المشتركة واشيد تبادل الزيارات بين وفدي كلا البلدين.

كما ناقشا الطرفان المسائل المتعلقة بالبيان الثلاثي الموقع بين قادة اذربيجان وارمينيا وروسيا.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تدابير مكافحة جائحة كورونا في كلا البلدين.