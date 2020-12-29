باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج تنظم 29 ديسمبر مباريات مرحلة ربع النهائي في بطولة ايرثينقس ماسترس المنظمة عبر الانترنت ضمن بطولة جولة الابطال للشطرنج السريع. أفادت أذرتاج أن الاستاذ الأذربيجاني تيمور رجبوف يتنافس في انطلاقة ربع النهائي المؤلف من 4 مباريات مع يان نيبومنياشي الروسي. كما يتنافس النرويجي البطل العالمي الحالي كارلسن مع الروسي دوبوف بينما يلتقي الفرنسي لاغراف بالامريكي سو ويواجه الامريكي ناكامورا الأرميني أرونيان. صندوق الجائزة للبطولة المستمر الى 3 يناير 200 الف دولار.

AZERTAG.AZ : الأستاذ رجبوف يتنافس مع نيبومنياشي الروسي في انطلاقة ربع النهائي لجولة الأبطال للشطرنج السريع

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