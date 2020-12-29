صباح يفسخ العقد مع لاعب الوسط المولدوفي

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

فسخ نادي صباح باكو لكرة القدم العقد مع لاعب الوسط المولدوفي كوجوك.

أفادت أذرتاج أن العقد مع اللاعب البالغ 27 عاما من عمره فسخ على اساس اتفاق الطرفين.

يذكر أن المولدوفي كوجوك الذي يرتدي قمصان صباح منذ يناير العام المنتهي خرج لـ12 مباراة.