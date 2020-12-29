وزير المالية: حجم الإنفاق للضمان الاجتماعي في الميزنية العامة ازداد خلال السنوات الخمس الماضية

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

كان تعزيز قدرات الأمن القومي والدفاع من أولويات دولتنا على الدوام. وزادت النفقات في هذا المجال بنسبة 3.7 %. بالإضافة إلى ذلك، على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة بنسبة 3.8 %. تم تقديم مقترحات معينة حول الميزانية لزيادة تعزيز الحماية الاجتماعية للسكان.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان ورد في كلمة وزير المالية سمير شريفوف التي ألقاها في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2021 في البرلمان.

وأشار وزير المالية إلى أنه على الرغم من قصر الوقت، إلا أن المناقشات في المجلس الوطني حول مشروع ميزانية الدولة لعام 2021 تعكس واقع اليوم. ينصب التركيز الرئيسي على تنظيم العمل على العودة الكبرى للسكان الى ديارهم في الاراضي المحررة وإعادة إعمارها باستثناء بعض القضايا الحالية.

وشدد الوزير سمير شريفوف على أهمية زيادة القدرات الدفاعية للبلد قائلا: "وقع الرئيس الأذربيجاني مرسوماً بشأن إعادة إعمار الأراضي المحررة. يلقى النظر في تسلسل الأولويات إلى دراسة الأضرار التي لحقت بالسكان. يجري العمل على مشروع برنامج الدولة الخاص.