الإعلان عن الفائزين بـ "جائزة الإبتكار الأذربيجانية"

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

أعلنت أسماء الفائزين بجائزة أذربيجان للابتكار التي جرى في إطار "أسبوع الابتكار Innovation Week – 2020" في بث خاص على تلفزيون (خزر).

أبلغت وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية وكالة أذرتاج أن الفائزين تم تحديدهم في هذه المرة في 7 فئات والحال ان عدد الفئات كان 5 في العام الماضي.

أعلن نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية إيلمير وليزاده عن فوز شركة NextSale الناشئة التي تقدم حلولاً لمنصات المبيعات عبر الإنترنت في فئة جائزة "الشركة الناشئة للعام". حصل المدون التكنولوجي المعروف تارييل أغازاده على جائزة في فئة "مؤثر العام" من المدير التنفيذي لمؤسسة الشباب في جمهورية أذربيجان فريد جعفروف. أعلن رئيس اللجنة المنظمة عمران باقروف عن جائزة الابتكار HackCov19 للهاكاثون الافتراضي الذي يجمع بين الحلول التكنولوجية لمكافحة فيروس كورونا في فئة "حدث الابتكار لهذا العام". أعلن مدير مركز الحضانة والتسريع "إنولاند" (Innoland) محمد كريم عن مشروع "استرجاع ضريبة القيمة المضافة" في فئة "مشروع العام الابتكاري". حصل "ممثل النظام البيئي المبتكر لهذا العام" (SUP.vc) على جائزة من المدير التنفيذي لمؤسسة الشباب لجمهورية أذربيجان فريد جعفروف. تم منح شركة SUMAKS الناشئة التي تطور التنفس الاصطناعي، في فئة "مزود الحلول الرائد لـ COVID-19". فازت شركة “Paşa Holdinq” بفئة "أفضل داعم للنظام الإيكولوجي المبتكر للعام" الذي حددته لجنة التحكيم.

تجدر الإشارة إلى أن "جائزة الابتكار الأذربيجانية" الثانية تأسست في عام 2019. إنه برنامج جوائز مخصصة لدعم المشتركين المحليين في النظام البيئي ليكونوا من بين الدول الرائدة في النظام البيئي العالمي للابتكار تحت شعار "أذربيجان للابتكار".

جائزة الابتكار الأذربيجانية هي جائزة مجتمعية ويتم إنشاء لجنة التنظيم من قبل وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية المسئولة عن استراتيجية تنفيذ التكنولوجيا والابتكار في البلاد. تتمثل مسئولية لجنة التنظيم في ضمان شفافية اختيار المحلفين ودون تضاربات في المصالح.