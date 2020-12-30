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    سياسة


    مقطع فيديو لقرية آلماليق بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٢]

    باكو، 30 ديسمبر / كانون الاول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية آلماليق بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16093127565511143057.mp4 

    AZERTAG.AZ : مقطع فيديو لقرية آلماليق بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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