زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزيرة هونشو في اليابان

طوكيو، 30 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم محافظة إيباراكي اليابانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية انه فقد سُجلت هزة بلغت قوتها 5.1 درجة في محافظة إيباراكي شمال شرق العاصمة طوكيو.

ووقع الزلزال على عمق 60 كم وشعر به سكان المحافظات المجاورة تشيبا وتوتشيغي وجونما وسيتاما.

ولم تقدم الوكالة أية تحذيرات بخصوص احتمال وقوع موجات "تسونامي".

كما لم تصدر أية بيانات رسمية حول وقوع أية خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزة.