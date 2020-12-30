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    أذربيجان تكشف عن قائمة بلدان التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا معها

    ٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]

    باكو، 30 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تصدرت تركيا وتونس وإيران قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا 3 مليارات و910.4 مليون دولار أمريكي ومع تونس 296.3 مليون دولار أمريكي ومع إيران 302.8 مليون دولار.

    ارتفع حجم التبادل التجاري مع تونس وتركيا وانخفض مع إيران مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019.

     

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