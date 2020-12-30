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    أذربيجان: تسجيل 1052 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4067 حالة شفاء ووفاة 34 شخصا

    ٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]

    باكو، 30 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 1052 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 4067 مصاب هذا المرض وتوفي 34 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 217 ألف و636 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 180 ألف و295 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2609 مريض ويستمر علاج 34732 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و185 ألف و247 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10904 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1052 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4067 حالة شفاء ووفاة 34 شخصا
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