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    اقتصاد


    استيراد 7424 منتجات متنوعة إلى البلد

    ٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]

    باكو، 30 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم استيراد 7424 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 9 مليارات و685.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

    AZERTAG.AZ : استيراد 7424 منتجات متنوعة إلى البلد
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    استيراد 7424 منتجات متنوعة إلى البلد