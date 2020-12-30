استيراد 7424 منتجات متنوعة إلى البلد

باكو، 30 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم استيراد 7424 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 9 مليارات و685.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.