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    رئيسا جهازي الامن الاذربيجاني والارميني يجتمعان في موسكو

    ٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٦]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    قام رئيس جهاز امن الدولة الاذربيجانية الجنرال علي نقييف بزيارة رسمية الى روسيا تلبية لدعوة مدير جهاز الامن الفدرالي الروسي الكساندر بورتنيكوف.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز امن الدولة ان الجنرال علي نقييف ومدير جهاز الامن القومي الارميني ارمين ابازيان اجتمعا في موسكو بوساطة آلكساندر بورتنيكوف.

    أجري في اللقاء تبادل الآراء حول آخر تطورات في تنفيذ البيان الثلاثي الموقع في 20 نوفمبر والالتزامات المرتبطة بقواعد القانون الانساني الدولي، وامن الحدود ومكافحة الارهاب في الاراضي المحررة ومصير المفقودين والرهائن نتيجة نزاع قراباغ الجبلية وتحديد اماكن دفن جثث الجنود وتبادل الاسرى وكذلك المسائل الامنية الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

    في الوقت ذاته، اشير في اللقاء الى اهمية تنظيم قناة تواصل لتبادل المعلومات ان اقتض الامر.

     

    AZERTAG.AZ :رئيسا جهازي الامن الاذربيجاني والارميني يجتمعان في موسكو
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