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    سياسة


    المجلس الوطني يبرم مشروع قانون في تأسيس سفارة أذربيجان لدى أفغانستان

    ٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    أبرم المجلس الوطني مشروع قانون في تأسيس سفارة أذربيجان بمديلنة كابل في أفغانستان.

    أفادت أذرتاج أن مشروع قانون "في تأسيس سفارة جمهورية أذربيجان لدى جمهورية أفغانستان الاسلامية بمدينة كابل" اعتمد عليه البرلمان في جلسته المنعقد في 30 ديسمبر اليوم بالقراءة الأولى.

     

     

    AZERTAG.AZ :المجلس الوطني يبرم مشروع قانون في تأسيس سفارة أذربيجان لدى أفغانستان
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