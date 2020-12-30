مناقشة مسائل التعاون بين اذربيجان ولجنة الصليب الاحمر الدولي

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 30 ديسمبر رئيس ممثلية لجنة الصليب الاحمر الدولية في اذربيجان اريان باور.

اجري في اللقاء تبادل الآراء حول نشاط اللجنة في الاراضي الاذربيجانية المعرضة لتأثير النزاع، ذلك كامتداد لقاء جرى في 7 ديسمبر بين جيهون بايراموف ومدير اللجنة في آسيا المركزية مارتين شوب.

بحث الجانبان آخر تطورات الاوضاع في المنطقة بعد توقيع البيان الثلاثي الموقع بتاريخ 10 نوفمبر عام 2020، واعادة فتح كافة الاتصالات والتعايش السلمي والآمن لكلتا الطائفتين.

اعرب الجانبان عن ارتياحهما على تقديم لجنة الصليب الاحمر الدولي مساعدات الى الناس المحتاجين مع الاشادة بدعم اذربيجان لنشاط اللجنة.