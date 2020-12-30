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    المجلس الوطني يعفي لقاح عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المستورد عن الضريبة

    ٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٦]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    أبرم المجلس الوطني مشروع قانون في تعديل في قانون الضرائب بالقراءة الثالثة في جلسته العامة المنعقدة في 30 ديسمبر.

    أفادت أذرتاج أن التعديلات تنص على اعفاء اللقاح والحقنة عن ضريبة القيمة المضافة عند استيرادها الى البلد ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ابتداء من 1 يناير عام 2021م. ويستهدف هذا الى تلقيح عدد اكثر من الاهالي بسعر أقل.

    والتعديلات تنص كذلك على اعفاء الاجهزة والمواد المستورد ضمن اعادة بناء مصفاة نفط ضخم لا تقل قدرة التكرير السنوية عن 3 ملايين طن عن ضريبة القيمة المضافة ابتداء من عام 2021م لمدة عامين.

     

    AZERTAG.AZ :المجلس الوطني يعفي لقاح عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المستورد عن الضريبة
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    المجلس الوطني يعفي لقاح عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المستورد عن الضريبة