الاولى لباكستان يحضران حفل تسليم كراسي للمعاقين في اسلام اباد من قبل مؤسسة حيدر علييف

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

اقيم في القصر الرئاسي الباكستاني حفل تسليم كراسي ل100 معاق من قبل مؤسسة حيدر علييف ونظم معرض لوحات رسم والاعمال اليدوية التي اعدوها.

افادت وكالة أذرتاج ان الحفل حضره الرئيس الباكستاني عارف علوي والسيدة الاولى ثمينة علوي، كبار مسئولين حكوميين ونواب برلمانيون وساسة معروفون واعلاميون.

تفقد الرئيس الباكستاني والسيدة الاولى والمشاركون الآخرون لوحات رسم والاعمال اليدوية التي اعدها المعاقون.

نقل السفير الاذربيجاني في باكستان علي عليزاده تحيات السيدة مهربان علييفا رئيسة مؤسسة حيدر علييفا الى المشاركين. اشار السفير الى دور مؤسسة حيدر علييف في مجال حماية المعاقين في اذربيجان وخارجها. واكد ان مؤسسة حيدر علييف تواصل بمبادرة ودعم من السيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا رئيسة مؤسسة حيدر علييف تنفيذ المشاريع المختلفة في مجالات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وغيرها في اذربيجان وباكستان والدول الاخرى.

من جانبه اعرب الرئيس الباكستاني عن شكره الجزيل للسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا على المشاريع الانسانية العديدة المنفذة في بلاده وفي الخارج.