توقيع ثلاث اتفاقيات بين اذراينيرجي للطاقة الاذربيجانية ووزارة الطاقة الاذربيجانية و"أكوا باور" السعودية لاستغلال طاقة الرياح في أذربيجان

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

برعاية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف تم التوقيع بين وزارة الطاقة الاذربيجانية و"اذرإينرجي" للطاقة الكهربائية الاذربيجانية وشركة "أكوا باور" على اتفاقيات التنفيذ الرسمية الخاصة بمشروع طاقة الرياح المستقل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميجاواط، فيما تصل تكلفته الاستثمارية إلى 300 مليون دولار، وسيقام في منطقتي أبشيرون وخيزي في جمهورية أذربيجان.

ووقّع الاتفاقيات الثلاث من جانب شركة أكوا باور رئيس مجلس الإدارة محمد أبونيان، فيما وقّع الاتفاقية الاستثمارية مع الحكومة الأذربيجانية من الجانب الأذربيجاني وزير الطاقة برويز شهبازوف، ووقّع اتفاقيتي شراء الطاقة ونقل كهرباء مع شركة "أذرينرجي أوه جيه أس سي" رئيس مجلس إدارة الشركة بالابابا رزاييف، ويأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث في أعقاب إبرام اتفاقية التنفيذ بين "أكوا باور" ووزارة الطاقة الأذربيجانية في يناير من العام الجاري.

قال وزير الطاقة الاذربيجاني ان الرئيس الاذربيجاني يعتبر اولوية لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في اذربيجان ووضع هدفا امام مجال الطاقة في البلد لتوصيل حصة الطاقة المتجددة في قوة الطاقة الكهربائية الى 30 في المائة حتى عام 2030.

كما قال الوزير شاهبازوف ان هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لجمهورية أذربيجان، فإضافة إلى كونه أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان، فإنّه سيساعد في توليد مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفير 220 مليون متر مكعب من الغاز، وخفض 400 ألف طن من الانبعاثات سنوياً، وخلق فرص عمل جديدة ومناطق إنتاج وخدمات جديدة كذلك.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة "قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: "تربط المملكة وأذربيجان علاقات دبلوماسية واقتصادية طويلة الأمد، وتم تعزيز التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في عمل منظمة أوبك +، حيث لعبت أذربيجان - جنبًا إلى جنب مع المشاركين الآخرين - دورًا مهمًا في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، وتقدر المملكة دور أذربيجان في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان التعاون، والمستوى العالي من الامتثال الذي حققته".

"كما أعرب سموه عن ثقته بالدور الذي ستنهض به شركة "أكواباور" من خلال هذه الاتفاقيات في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وجمهورية أذربيجان الشقيقة، وفي دعم جهود الحكومة الأذربيجانية في تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية بمعايير عالمية رفيعة، وتكلفة اقتصادية مجدية، حسبما افادت وكالة الانباء السعودية.

وبصفتها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة فإنّ خبرة "أكوا باور" العالمية في تقديم حلول تحويلية بتكلفة معقولة سوف تدعم بقوة أذربيجان في تحقيق أهدافها من حيث تطوير الطاقة المتجددة.