وزير الطاقة السعودي: تربط المملكة وأذربيجان علاقات دبلوماسية واقتصادية طويلة الأمد

باكو، 30 ديسمبر، اذرتاج

"تربط المملكة وأذربيجان علاقات دبلوماسية واقتصادية طويلة الأمد، وتم تعزيز التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في عمل منظمة أوبك +، حيث لعبت أذربيجان - جنبًا إلى جنب مع المشاركين الآخرين - دورًا مهمًا في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، وتقدر المملكة دور أذربيجان في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان التعاون، والمستوى العالي من الامتثال الذي حققته".

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب حفل توقيع شركة "أكوا باور" ووزارة الطاقة الاذربيجانية و"اذر اينيرجي" للطاقة الكهربائية على اتفاقيات التنفيذ الرسمية الخاصة بمشروع طاقة الرياح المستقل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميجاواط.

كما أعرب الوزير السعودي عن ثقته بالدور الذي ستنهض به شركة "أكواباور" من خلال هذه الاتفاقيات في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان الشقيقة، وفي دعم جهود الحكومة الأذربيجانية في تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية بمعايير عالمية رفيعة، وتكلفة اقتصادية مجدية، حسبما افادت وكالة الانباء السعودية.