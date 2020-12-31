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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٨]

    باكو، 31 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    لم تغير سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 51.34 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.25 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 48.30 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.10 دولارا.

     

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