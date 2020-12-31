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    ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني

    ٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 31 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 51.29 دولار بعد ارتفاعه 0.09 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني
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