أذربيجان: تسجيل 1064 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4127 حالة شفاء ووفاة 32 شخصا

باكو، 31 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1064 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 4127 مصاب هذا المرض وتوفي 32 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 218 ألف و700 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 184 ألف و422 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2641 مريض ويستمر علاج 31637 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و195 ألف و466 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10 آلاف و219 فحص طبي.