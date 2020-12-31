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    اقتصاد


    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

    ٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤١]

    باكو، 31 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري بلغت مليار و192 مليون و422 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى مليارين و493 مليون و294 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة
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