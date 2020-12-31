ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤١]
باكو، 31 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري بلغت مليار و192 مليون و422 ألف دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى مليارين و493 مليون و294 ألف دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
٣٠.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٣٠]
٣١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٤٤]
٣١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٣٣]
٣١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٢]
٣١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٠٢]
٣١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:١٤]
٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤١]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٢٨]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤٠]
٣١.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٣]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٦]
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٩]
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٨]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٩]
٣٠.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٠]
٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:١٢]
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٥]
٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]
٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٢]
٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٥٢]
٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك