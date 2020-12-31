أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها

باكو، 31 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تصدرت إيران والإمارات العربية المتحدة وعمان قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع إيران 36.7 مليون دولار ومع الإمارات العربية المتحدة 8.7 مليون دولار أمريكي ومع عمان 2.2 مليون دولار.

انخفض تبادل التجارة مع الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019 وارتفع مع إيران وعمان.