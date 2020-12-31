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    اقتصاد


    1.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري الخارجي لأذربيجان خلال نوفمبر

    ٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]

    باكو، 31 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بلغت قيمة العمليات التجارية في أذربيجان في نوفمبر مليار و744.6 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن حجم التصدير 826.5 مليون دولار وحجم التوريد 918.1 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :1.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري الخارجي لأذربيجان خلال نوفمبر
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