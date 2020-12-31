الأستاذ رجبوف يتنافس مع دوبوف الروسي في نصف النهائي لجولة الأبطال للشطرنج السريع
AzerTAg.az
٣١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٠١]
باكو، 31 ديسمبر، أذرتاج
تنظم 31 ديسمبر مباريات مرحلة نصف النهائي في بطولة ايرثينقس ماسترس المنظمة عبر الانترنت ضمن بطولة جولة الابطال للشطرنج السريع.
أفادت أذرتاج أن الاستاذ الأذربيجاني تيمور رجبوف يتنافس في نصف النهائي مع دانييل دوبوف الروسي.
يذكر أن الاستاذ رجبوف تنافس في ربع النهائي مع الروسي نيبومنياشي وتعادل معه مما جعله خاض معه مباراتي الحرب الخاطفة اللتين لم تحددتا فائزا فنظمت مباراة الأرمجدون حيث أن الاستاذ الأذربيجاني فاز بالمرحلة بتعادله فيها بسبب لعبه طرفا أسود.
صندوق الجائزة للبطولة المستمر الى 3 يناير 200 الف دولار.
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