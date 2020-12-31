الرئيس إلهام علييف: منطقة قاراباغ تصبح من أكثر المناطق تطوراً في العالم

باكو، 31 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سيكون العام القادم عام الإعمار العظيم بالنسبة لنا ولقد قدمت توجيهات أولية بهذا الشأن.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف خلال اجتماعه مع وزير الدفاع القومي التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له.

وأكد رئيس الدولة أن منطقة قاراباغ ستصبح واحدة من أكثر المناطق تطورا في العالم.

قال الرئيس إنه "وفي الوقت نفسه، تنتهك العناصر المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار من حين لآخر وللأسف، لا يزال هنا شهداء بعد الحرب. أستطيع أن أقول أنه وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، إن الوحدات المسلحة الأرمينية التي لا تزال موجودة في بعض الأراضي المحررة ليست خاضعة للقيادة السياسية الأرمنية وقد تم تحييد واعتقال العديد منها. لا يمكن اعتبارهم أسرى حرب وهم إرهابيون. سُمح لهم بمغادرة تلك المناطق. كما شاركت قوات حفظ السلام الروسية في هذه العمليات. أولئك الذين امتثلوا لهذا الاقتراح خرجوا وتم تسليمهم إلى الجانب الأرمني ولكن بعضهم ما زال باقياً ويقوم بأعمال إرهابية ضدنا. مع ذلك، تم الحفاظ على وقف إطلاق النار ككل وأعتقد أن هذا جانب إيجابي من البيان الموقع ليلة 9-10 نوفمبر".