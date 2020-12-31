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    ثقافة


    وفاة الممثل الفرنسي من أصل اذربيجاني روبرت حسين عن 93 عاماً

    ٣١.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٣]

    باريس، 31 ديسمبر، أذرتاج

    توفي الممثل الفرنسي الاذربيجاني الاصل روبرت حسين في الخميس في باريس عن عمر يناهز 93 عاماً، حسبما افاد مراسل اذرتاج نقلا عن قرينته كانديس باتو.

    ولد روبيرت حسين المعروف بأدواره السينمائية وأعماله المسرحية، من أم اوكرانية كانت عازفة البيانو وأب أذربيجاني. إن مسرحية "بارس نوتر دام" التي لعب بطولتها في عاصمة فرنسا عام 1978 تفرج عليها أكثر من 580 شخص.

    AZERTAG.AZ :وفاة الممثل الفرنسي من أصل اذربيجاني روبرت حسين عن 93 عاماً
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