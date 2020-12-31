بدء نقل الغاز من شاه دنيز إلى أوروبا

باكو، 31 ديسمبر، أذرتاج

أعلن كونسورتيوم "شاه دنيز" اليوم بدء الإمدادات التجارية للغاز من حقل "شاه دنيز" في بحر الخزر إلى أوروبا عبر ممر الغاز الجنوبي الجديد (SGC). إن بدء نقل الغاز في خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي (TAP) الذي هو حلقة أخيرة من ممر الغاز الجنوبي الجديد، ويدل هذا على التكامل التام لسلسلة خطوط الغاز عبر ممر الغاز الجنوبي الجديد التي يبلغ طولها 3500 كيلومتر من أذربيجان إلى أوروبا.

أفاد المكتب الصحفي لشركة BP في أذربيجان وكالة أذرتاج أن أحجام الغاز من حقل شاه دنيز قبل نقلها عبر القسم الأخير من الممر كانت تنقل من منتصف عام 2018 عبر جزئين أولين من ممر الغاز الجنوبي الجديد وهما خط أنابيب جنوب القوقاز الموسع وخط الأنابيب عبر الأناضول (TANAP) بأمان إلى الأسواق الإقليمية.

يبدأ ممر الغاز الجنوبي من حقل شاه دنيز وتم بناؤه لتوصيل موارد طاقة بحر الخزر لأول مرة مباشرة إلى الأسواق الأوروبية. ومن المقرر أن يصدر الحقل 16 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية عبر ممر الغاز الجنوبي.

أكد رئيس شركة SOCAR رونق عبد اللاييف أنه “في هذا اليوم التاريخي، أود أن أشكر جميع الدول والشركات المشاركة في إنشاء مشروعي TAP و"شاه دنيز- 2" وممر الغاز الجنوبي والتي ساهمت في توصيل الغاز الأذربيجاني إلى السوق الأوروبية لأول مرة في التاريخ. نعرب عن امتناننا العميق للمؤسسات المالية الداعمة ولسكان المناطق التي تمر عبرها خطوط الأنابيب. بعد أن شاركت في جميع قطاعات ممر الغاز الجنوبي، نيابة عن شركة سوكار وعمال النفط الأذربيجانيين الذين أتموا بنجاح هذه المهمة التاريخية فإنني أحيي شعوب الاتحاد الأوروبي وشعب أذربيجان. وأهنئ من صميم القلب شعب أذربيجان في شخص الرئيس إلهام علييف.

قبل سبع سنوات، اتخذنا مع شركائنا قرار الاستثمار النهائي وانطلقنا من خلال توقيع اتفاقيات شراء الغاز لمدة 25 عاماً مع شركات توزيع الغاز الأوروبية. تم بالفعل الانتهاء من إنشاء ثلاثة خطوط لأنابيب الغاز المترابطة بطول 3500 كيلومتر والتي اعتبرها البعض مستحيلة في ذلك الوقت. يصل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا اليوم.

ستعزز أوروبا أمنها في الطاقة من خلال الحصول على الغاز الطبيعي من مصدر جديد عبر طريق بديل. يخلق الانخفاض في الإنتاج داخل أوروبا حاجة إلى كميات إضافية من الغاز في السوق وسيساعد الغاز الأذربيجاني في تلبية هذه الحاجة. وهكذا تزداد أهمية أذربيجان بالنسبة للقارة القديمة".

قال الرئيس الإقليمي لشركة بريتيش بتروليوم في أذربيجان وجورجيا وتركيا المشغل لمشروع "شاه دنيز" غاري جونس: ان انطلاق نقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا هو ذروة نتاج العمل الجاد لعشرات آلاف من الناس– القوى العاملة والجماعات والشركات والحكومة الأذربيجانية وغيرها من الحكومات الإقليمية والدولية وسوكار والشركاء الآخرين المشاركين لسنوات عديدة. إنه حقاً مشروع عالمي المستوى من جميع النواحي.

إننأ فخورون بما حققناه معاً. على الرغم من صعوبة جميع جوانب المشروع - التصميم الهندسي والمسائل الفنية والجغرافية والجيوسياسية، فقد قمنا بتنفيذها بأمان وفي الموعد المحدد وبميزانية أقل. هذا حدث تاريخي - أذربيجان وأوروبا متصلتان الآن بخط الطاقة المباشر والآمن والموثوق. هذا يثبت مرة أخرى أنه يمكننا معاً تنفيذ بنجاح أكثر المشاريع الضخمة تعقيداً.