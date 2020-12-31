باكو، 31 ديسمبر، أذرتاج

أقيم الحدث المسمى بـ"الأخوة الأذربيجانية التركية أبدية لن تتزعزع!" في مركز التدريب والتعليم للقوات المسلحة لجمهورية أذربيجان.

تفيد أذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع أنه حضر الحفل وزير دفاع جمهورية أذربيجان الفريق الأول ذاكر حسنوف ووزير الدفاع القومي للجمهورية التركية خلوصي أكار والوفد المرافق له.

بدأ الشق الرسمي للحدث بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وعزف النشيد الوطني.

ورحب وزير الدفاع الفريق الأول ذاكر حسنوف بالضيوف وأكد أن التعاون العسكري بين البلدين يقوم على أساس العلاقات الودية والأخوية التي تنمو وتتعزز. وفي معرض إشارته إلى أن العلاقات الودية بين رئيسي البلدين لعبت دوراً مهماً في تطوير العلاقات بين البلدين، أكد الفريق الأول ذاكر حسنوف على أهمية هذه اللقاءات من حيث توسيع مجالات التعاون المتبادل.

كما أعرب الوزير التركي خلوصي أكار عن ارتياحه للوضع الحالي للعلاقات بين أذربيجان وتركيا وقال إن التعاون سيستمر في التطور.

خلال هذا الحدث، رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بالمشاركين عبر الاتصال بالهاتف وهنأ مرة أخرى دولة وشعب وجنود أذربيجان على انتصارهم في الحرب الوطنية.

في النهاية تعرف المشاركون على معرض الصور الذي يعكس أخوة أذربيجان وتركيا.