خلوصي أكار: تتويج النصر في "قره باغ" سيكون بإنشاء ممر ناختشيفان وزنغلان بعد إنشاء المركز المشترك

باكو، 31 ديسمبر، أذرتاج

"النصر في "قره باغ" له مكانة مهمة في تاريخ منطقة القوقاز. واصبح هذا النصر نقطة انطلاق في العلاقات بين تركيا واذربيجان وايضا هي خطوة مهمة جدا في مستقبل القوقاز. إن تتويج النصر سيكون بإنشاء ممر ناختشيفان وزنغلان بعد إنشاء المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار."

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، لوزير الدفاع التركي خلوصي اكار والوفد المرافق له في العاصمة باكو.

كما أشار الوزير إلى الأهمية التي يتمتع به الممر الذي سيربط بين تركيا و ناختشيفان وأذربيجان.