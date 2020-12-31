الرئيس إلهام علييف: مركز المراقبة التركي الروسي سيكون جاهزا خلال الاسبوعين

باكو، 31 ديسمبر، أذرتاج

قال الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في لقائه، الخميس، مع وزير الدفاع التركي خلوصي اكار والوفد المرافق له في العاصمة باكو، إن اذربيجان تنشئ مبنى لمركز المراقبة هذا في منطقة اغدام. وسيكون المركز جاهزا للعمل خلال 10 ايام او خلال اسبوعين على الاغلب، مشيرا الى ان الجانب التركي مستعد بالكامل لمباشرة عمله فيه.

واشار الرئيس إلهام علييف الى اهمية مباشرة مركز المراقبة عمله في اقرب وقت ممكن قائلا ان بعض العناصر الارمينية المسلحة بقيت في اراضي اذربيجان المحررة وترفض المغادرة مما يثير بعض التهديدات والمخاطر. ونوه الرئيس علييف الى ضرورة نشاط هذا المركز لتصدي هذه التهديدات وضمان السلام والاستقرار في المنطقة باسرها. كذلك حذر الرئيس إلهام علييف القوى السياسية في ارمينيا تناشد الانتقام واحتلال اراضي اذربيجان من عواقب هذه المحاولات واصفا اياها بالانتحار لتلك القوى.