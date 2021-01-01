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    أناما تكشف عن 314 لغم في 9 محافظات

    ٠١.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]

    باكو، 1 يناير، أذرتاج

    تعاملت الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الذخائر والألغام أناما خلال الفترة ما بين 21-31 ديسمبر 2020م مع 51 بلاغا تلقتها بشأن اكتشاف الذخائر والقذائف في أراضي محافظات أغدام وأغجابدي وبردعه وفضولي وجورانبوي وقازاخ وقبادلي وترتر ومدينة منكجوير.

    أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن فرق العمليات السريعة المتنقلة الخاصة للوكالة باشرت عمليات خاصة في كل بلاغ تلقته لاكتشاف 243 ذخيرة غير منفجرة و18 قنبلة صغيرة و35 لغما مضادا للمشاة و86 لغمًا مضادّا للدبابات و37 مفجرًا للألغام المضادة للدبابات و275 كغ مادة مفجرة بلاستيكية و150 كغ من المادة المتفجرة ذات نترات الأمونيوم وبقايا خاصة بـ38 قذيفة منفجرة.

    كما أن فرق تفجير اناما حيّدت 314 لغم وذخيرة غير منفجرة.

    يواصل موظفو الوكالة كذلك إجراء حملات التنوير والتثقيف والتوعية في السلامة من الألغام والذخائر.

    AZERTAG.AZ :أناما تكشف عن 314 لغم في 9 محافظات
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