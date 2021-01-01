أذربيجان: تسجيل 341 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و3858 حالة شفاء ووفاة 29 شخصا

باكو، 1 يناير، أذرتاج

سجلت إصابة 341 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 3858 مصاب هذا المرض وتوفي 29 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 219 ألف و41 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 188 ألف و280 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2670 مريض ويستمر علاج 28091 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و199 ألف و939 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 4 آلاف و473 فحص طبي.