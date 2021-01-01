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    إطلاق البث الحي لاذاعة الراديو والتلفزيون على أراضي أذربيجان المحررة من احتلال أرمينيا

    ٠١.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٦]

    شوشا، قراباغ، 1 يناير، أذرتاج

    خبراء ومتخصصو الاتحاد الانتاجي "اذاعة الراديو والتلفزيون والاتصالات الفضائية" التابع لوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا اعادوا بناء عمل محطة شوشا لاذاعة الراديو والتلفزيون من اجل اطلاق البث الحي لاذاعة الراديو والتلفزيون على أراضي أذربيجان المحررة من احتلال أرمينيا.

    قالت الوزارة في بيان إن معدات البث التلفزيوني الرقمي ونظام التغذية الهوائي ومعدات المحطة الرئيسية لاستقبال 10 قنوات تلفزيونية عبر الأقمار الصناعية أثبتت وشغلت.

    ونفذت الاعمال الضرورية لتموين المحطة بالطاقة الكهربائية المستمرة وانطلق البث الحي من محطة شوشا.

    ومن الآن فصاعدا يتم البث الحي لقنوات أذ تي في AzTV وثقافة Mədəniyyət TV وإدمان أذربيجان İdman Azərbaycan TV واجتماعي İctimai TV وسي بي سي CBC TV وسي بي سي سبورت CBC Sport TV وريال Real TV وخزر Xəzər TV وأزاد أذربيجان Azad Azərbaycan TV وأر بي بي 24 ARB-24 TV في اراضي مدينتي شوشا وخانكندي ومحافظات خوجالي وأغدام وبردعه وكذلك المناطق المجاورة لها.

    كما يشمل البث الحي لاذاعة الراديو من قناتي أذربيجان واجتماعي على اذاعة إف إم بالجودة الكاملة على مدن شوشا وخانكندي ومنكجوير ويفلاخ ومحافظات خوجالي وأغدام وبردعه وجويشاي وكذلك المناطق المجاورة لها.

    AZERTAG.AZ :إطلاق البث الحي لاذاعة الراديو والتلفزيون على أراضي أذربيجان المحررة من احتلال أرمينيا
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    إطلاق البث الحي لاذاعة الراديو والتلفزيون على أراضي أذربيجان المحررة من احتلال أرمينيا إطلاق البث الحي لاذاعة الراديو والتلفزيون على أراضي أذربيجان المحررة من احتلال أرمينيا