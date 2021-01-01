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    أخبار رسمية


    بيان مكتب الإعلام الرئاسي

    ٠١.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٢٣]

    باكو، 1 يناير، أذرتاج

    اتصل رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف برئيس أذربيجان إلهام علييف هاتفيا في 1 يناير.

    واشار بويكو بوريسوف الى كون ايصال غاز أذربيجان عبر مشروع خط انبوب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب الى بلغاريا حدثا مهما مؤكدا خاصة على الاشادة بذلك.

    وبدوره نوه رئيس أذربيجان الى اهمية ايصال غاز أذربيجان الى بلغاريا من حيث تنمية العلاقات الثنائية من جهة وتوسيع التعاون الدولي من جهة اخرى. وفي الوقت ذاته، وصف رئيس الدولة ايصال غاز أذربيجان الى أوروبا باستكمال ممر الجنوب للغاز والتصديق على التعاون الناجح للبلاد المشاركة في هذا المشروع التاريخي.

    واكد الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء بويكو بوريسوف على مساهمة ايصال غاز أذربيجان الى بلغاريا وسائر بلدان أوروبا في عمل تنويع تموين اوروبا بالطاقة وضمان أمن الطاقة.

    واستلفت خلال المكالمة الهاتفية الى ملاحظة تطور في توسع التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والنقل والثقافة بين أذربيجان وبلغاريا مع التعبير عن اليقين من مواصلة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية.

    ودعا بويكو بوريسوف رئيس أذربيجان لزيارة بلاده.

    رئيس أذربيجان قبل الدعوة بامتنان.

    كما تبادل الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء بويكو بوريسوف خلال المكالمة الهاتفية بالتهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة متمنيين بعضهما بعضا بأطيب التمنيات المقرونة بموفور الصحة والنجاح في فعالياتهما.

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