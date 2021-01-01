النيابة العامة: مواطن اصيب باللغم المضاد للمشاة في فضولي فارق الحياة في المستشفى

فضولي، 1 يناير، أذرتاج

نشرت النيابة العامة الأذربيجانية بيانًا بشأن المواطن المصاب باللغم المضاد للمشاة صباح اليوم في اراضي محافظة فضولي المحررة من احتلال أرمينيا.

قالت النيابة العامة إنه اصيب صباح يوم 1 يناير مواطن أذربيجان زابل قابل بابايف من مواليد 1981م بجروح خطرة بسبب انفجار لغم مضاد للمشاة في اراضي محافظة فضولي المحررة من الاحتلال مما ادى الى بتر ساقيه.

وعلى الرغم من نقل المواطن المصاب بابايف الى المستشفى عاجلا وتلقيه الاسعاف والعلاج فقد فارق الحياة فيها بجروح اصيب بها.

وفتح ملف جنائي في الحادث ويجري التحقيق.